Prime Video pokaże ci świat, którego już nie ma. Po prostu odpal ten hipnotyzujący film

Jak można się domyślić, „Próba wiary” to film, który porusza przede wszystkim tematykę kolonializmu, konfliktów kulturowych i duchowej przemiany. Reżyser Lee Tamahori, znany ze znakomitego filmu „Tylko instynkt” z 1994 r., powraca do tematyki związanej z historią i kulturą Māori, ukazując złożoność relacji między rdzenną ludnością a brytyjskimi osadnikami. Są to w końcu kwestie bardzo mu bliskie - Nowa Zeladia to jego ojczysta ziemia.



Gdy opowieść się rozwija, a napięcia narastają, dociera do nas, że to Munro - portretowany przez powściągliwego, stonowanego Pearsa - jest sercem opowieści. Esencją okazuje się Rangimai - wybitnie napisana ofiara brutalności świata mężczyzn, która jest gotowa, by zemścić się za śmierć męża. W tej przełomowej roli Tioreore Ngātai-Melbourne naprawdę zachwyca i mam wrażenie, że dawno już nie widziałem tak naturalnego występu w produkcji historycznej. Bohaterka jest zamknięta w sobie, ale szczera; rozumie polityczne mechanizmy i nie waha się uczestniczyć w ich grze. Śpiewa pieśni żałobne dla poległych, chwyta za broń przeciw wrogom, ale potrafi też okazać czułość w bardziej subtelnych scenach. Co więcej, chce uczyć się od brytyjskich „sąsiadów”, nawet gdy ci ją odrzucają - bo rozumie, że wiedza o przeciwniku to potęga.