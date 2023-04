Nikomu się nie podoba, wszyscy oglądają. Nowa komedia akcji jest hitem

Notowania "Randki, bez odbioru" są malutkie. Na Rotten Tomatoes nowa komedia akcji od Apple TV+ ma zaledwie 28 proc. pozytywnych opinii. Już jest to jeden z mocnych kandydatów do najgorszego filmu roku, bo takie określenie regularnie przewija się w kolejnych recenzjach. Mimo to niezrażeni użytkownicy platformy oglądają produkcję jak szaleni.



"Randka, bez odbioru" kusi kolejnych widzów nie tylko obietnicą wartkiej i podszytej humorem akcji, ale również gwiazdorską obsadą. W końcu w głównych rolach występują Chris Evans i Ana de Armach. Jakby ich nazwiska nie były wystarczająco gorące, to na ekranie w epizodach pojawia się jeszcze mnóstwo innych słynnych aktorów i aktorek. Nic więc dziwnego, że użytkownicy Apple TV+ tak chętnie po ten film sięgają.



Czytaj także: