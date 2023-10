Tom Hanks wygląda w reklamie jak za dawnych lat. Aktor podkreśla, że to nawet nie jest on

Już na pierwszy rzut oka widać, że z Tomem Hanksem w reklamie ubezpieczenia dentystycznego jest coś nie tak. Aktor ma już 67 lat, a z tymi ciemnymi włosami i nienaganną cerą prezentuje się na ekranie niczym młodzieniaszek. To jakiś cud? Co najwyżej technologiczny. Gwiazdor postanowił zamieścić zdjęcie z wideo w swoich mediach społecznościowych, aby ostrzec fanów, że to nie jest on, a ktoś bezprawnie wykorzystał jego wizerunek.



"UWAŻAJCIE!! Jest wideo reklamujące jakieś ubezpieczenie dentystyczne z wygenerowanym przez sztuczną inteligencję moim wizerunkiem. Nie mam z nim nic wspólnego" - podkreśla Tom Hanks w zamieszczonym na Instagramie poście.



Więcej o sztucznej inteligencji poczytasz na Spider's Web: