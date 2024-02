Autorka "Rodziny Monet" nie jest "znikąd", tylko z Wattpada. Łatwo to sprawdzić, redaktorze

Robert Mazurek najwyraźniej chciał dopiec swojemu rozmówcy, byłemu prezesowi Wydawnictwa Muza, łącząc go z kontrowersyjną serią. Jego lekceważące słowa, w których stwierdził, że Weronika Anna Marczak to pisarka "znikąd" są jednak nie na miejscu, ponieważ osiąga ona realne sukcesy. I jestem niezwykle ciekawa, czy Robert Mazurek wypowiadałby się w ten sam sposób na temat wydawnictwa, którymi sygnowane są książki Remigiusza Mroza, który przecież sprzedaje tylko nieco więcej swoich powieści niż Marczak. A, no i polecam wygooglować, czym jest Wattpad, bo na podstawie publikowanych tam powieści powstają również seriale Netfliksa. Jeśli to jest to słynne "znikąd", to chyba nie muszę nic więcej dodawać.