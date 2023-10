Przeczytałam "Start a Fire. Runda pierwsza" i apeluję: przestańcie marnować papier na "hity" Wattpada

Kiedy byłam mniej więcej w połowie książki (a przypominam, że musiałam przebrnąć przez 600 stron), zdałam sobie sprawę, że nie rozumiem, od czego się zaczęło. A zaczęło się od zwyczajnej sprzeczki pomiędzy dwójką obcych ludzi; punktem zapalnym było to, że kiedy Victoria (przypadkiem) poznała Nathaniela Sheya, po prostu odważyła mu się sarkastycznie odciąć. Biorąc pod uwagę dalsze losy głównych bohaterów, nie mogłam uwierzyć w to, że zaczęło się od takiego banału. A jest w tej publikacji wiele poważnych kwestii, które napędzane są przez błahostki.



Na samą fabułę książki składają się natomiast cztery elementy - nudne życie w szkole, imprezy, ucieczki przed policją oraz spotkania Victorii i Sheya (przypadkowe spotkania, które autorka raz za razem usiłuje jakkolwiek motywować, ale nie bardzo jej to wychodzi). Przypadków jest w ogóle w "Start a Fire" niedorzecznie sporo - moim ulubionym jest rozładowany telefon w chwili, kiedy najbardziej jest potrzebny, a także przypadkowe spotkanie w piwnicy, która jest jedynym cichym miejscem w domu (nie zgadniecie, co się dzieje później - dwójka głównych bohaterów zatrzaskuje się w pomieszczeniu, gdzie musi czekać aż do rana, bo zwykle nikt tam nie wchodzi). Takich sytuacji jest więcej i to właśnie one sztucznie pchają fabułę do przodu.