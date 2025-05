Film Skibidi Toilet zrobi największy dziaders współczesnego kina

Jeśli nie wiecie, co to jest "Skibidi Toilet", to nie jesteście już najmłodsi. Mówimy tu bowiem o internetowym trendzie, który jeszcze w 2023 roku podbił serca generacji Z i pokolenia alfa. Wszystko zaczęło się od absurdalnego wideo na YouTubie. Filmik z wystającą z toalety śpiewającą głową, stał się hitem sieci. Dlatego doczekał się kontynuacji. W kolejnych nagraniach głowy z muszli klozetowych prowadziły wojnę z cyborgami. Brzmi absurdalnie? Możliwe, ale zdobyło uwagę internautów w trzy sekundy i nie chciało ich puścić.



Warto w tym momencie zauważyć, że w viralowej serii panuje chaos i wybuchów nie brakuje. Pewnie dlatego internetowym trendem zainteresował się Michael Bay, który od początku swojej kariery stawia na widowiskowość. Sztukę rozpierduchy opanował wręcz do perfekcji, na co dowodem może być... każdy jego film. Od debiutanckich "Bad Boysów" po "Ambulans" - ostatni dotychczas wpis w jego filmografii.