"Skibidi Toilet" - co to jest? Michael Bay chce zrobić film o trendzie internetowym

I tak w mediach społecznościowych, głównie na TikToku, pojawiają się przeróbki hitowej serii, a hasło "skibidi" już na dobre weszło do slangu Pokolenia Alfa. Nie wszystkim oczywiście się to podoba, jednak to, co poszło w viral, w viralu już raczej zostanie. Okazuje się jednak, że Skibidi Toilet dostało wyjątkową szansę, by przeniknąć poza ramy internetu i dostać się nie tylko do manistreamu, ale i do Hollywood.