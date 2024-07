Dziewczyna opowiada, że została zwolniona z pracy za brak stanika. Jej film na TikToku jest już viralem

We wtorek na TikToku pojawiło się niemal 10-minutowe nagranie użytkowniczki @bekalarska, w którym opowiedziała o swoim zwolnieniu z pracy. I nie byłoby w tym niczego niezwykłego, gdyby nie to, że autorka filmiku ma powody, by sądzić, że straciła pracę przez... brak stanika. Na początku dziewczyna podkreśliła, że chciałaby dotrzeć tiktokiem do sporej liczby osób (co, jak widać, doskonale jej się udało) i zaapelowała do osób, które miały do czynienia z tą samą kierowniczką.