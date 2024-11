W ostatnim czasie to o "Yellowstone" jest najgłośniej, jeśli chodzi o produkcje dostępne w SkyShowtime. Nic dziwnego - wczoraj zadebiutował pierwszy, długo wyczekiwany odcinek finałowego sezonu 5B, a kolejne będą pojawiać się co tydzień. Na platformie są ponadto dostępne wszystkie odcinki uwielbianego serialu "Tulsa King" oraz "Frasier", a nadchodzące dni przyniosą takie nowości jak "Istoty fantastyczne" czy serial dokumentalny "Action". Do tego dochodzą TOP nowości na weekend, które są świetną okazją na to, by zdecydować się na dołączenie do grona subskrybentów SkyShowtime - szczególnie że wciąż trwa wielka promocja serwisu, w ramach której plan Premium jest 50 proc. tańszy (24,99 zł/mies. zamiast 49,99 zł/mies.). Tymczasem wracamy do TOP produkcji, na które warto rzucić okiem w ten weekend.