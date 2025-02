Kultowy serial z Pamelą Anderson jest dostępny za darmo. Nostalgię gwarantuje sama czołówka

Gdy w latach 90. w telewizorach rozbrzmiewało I'm Always Here Jimiego Jamisona, każdy rzucał wszystko, co właśnie robił. Wszyscy chcieliśmy choć na chwilę przenieść się z nabierającej dopiero kolorów Polski na gorące plaże Kalifornii. Zobaczyć jak David Hasselhoff i Pamela Anderson biegną w zwolnionym tempie, aby ratować kolejne osoby. "Słoneczny patrol" to był nawet nie tyle hit, co popkulturowy fenomen. Marka rozpoznawalna na całym świecie, do której starsi widzowie pałają dziś ogromną nostalgią.



"Słoneczny patrol" rozpoczął się w 1989 roku i przez wiele lat na całym świecie cieszył się niesłabnącą popularnością. Doczekał się dzięki temu 11 sezonów. A w tamtych czasach sezony seriali nie miały po kilka (a w najlepszym wypadku: kilkanaście) odcinków, jak dzisiaj na Netfliksie. Wtedy liczyły sobie po 20-parę epizodów. Produkcja doczekała się ich łącznie 241.