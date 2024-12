Rzadko płaczę na filmach świątecznych, ale ten od Netfliksa był wyjątkiem

"Śnieżna siostra" jest filmem, na którym można się wzruszyć, i to bardzo. Nie jest to typowy film familijny, przy którym będzie można się pośmiać - to produkcja słodko-gorzka, ale piękna w swej prostocie. Można uronić łzę, ale "Śnieżną siostrę" zdecydowanie warto dodać ją do swojej listy świątecznych produkcji do obejrzenia - zachwycają młodzi aktorzy, zachwycają krajobrazy, a przede wszystkim trudna tematyka, która została przedstawiona w taki sposób, że trafi zarówno do dorosłych, jak i do najmłodszych.