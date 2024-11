"Sonic: Szybki jak błyskawica": gdzie obejrzeć filmy i seriale? Na jednej platformie wszystkich nie znajdziecie

Sonic zaistniał w naszym życiu na początku lat 90., kiedy to pojawił się w grze "Sonic the Hedgegog". Gracze go pokochali i produkcja szybko doczekała się kilku sequeli, potem przyszły spin-offy, kolejne kontynuacje, etc. Świat oszalał na punkcie niebieskiego jeża, wznosząc go do rangi ikony globalnej popkultury.



Niemal od początku swojego istnienia Sonic gości również w telewizji. Pierwszy serial animowany z jego udziałem pojawił się przecież jeszcze w 1993 roku. Do kin słynny jeż zawitał natomiast dopiero w 2014 roku. "Sonic: Szybki jak błyskawica" okazał się takim hitem, że kontynuacja była nieunikniona. Niedługo na wielkich ekranach pojawi się kolejna część serii, a w międzyczasie dostaliśmy też jej interquel. Gdzie te tytuły obejrzeć online?