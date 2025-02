W przeciwieństwie do „X-Men ’97” nigdy nie mieliśmy mieć do czynienia z kontynuacją hitu sprzed lat. Animacja miała być prequelem do filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem i opowiadać o młodości Petera Parkera z MCU. Na etapie produkcji koncepcja się jednak zmieniła, a my dostaliśmy inne uniwersum. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo scenarzyści nie musieli podczas tworzenia tej opowieści zawracać sobie głowy dziesiątkami filmów i setkami odcinków seriali.