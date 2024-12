Spotify Wrapped 2024 już jest. Dlaczego jeszcze go nie masz?

Powody, dla którego nie wszyscy możemy sprawdzić to podsumowanie, są dwa - oba bardzo prozaiczne. Po pierwsze: trzeba mieć zaktualizowaną aplikację. Bez najnowszej wersji Wrapped może mieć problemy. Po drugie - i ważniejsze, bo dotyczy większości - Spotify Wrapped zawsze pojawia się falami, a na to, do kogo trafi w pierwszej kolejności, nie mamy żadnego wpływu. Tak naprawdę pozostaje nam po prostu uzbroić się w cierpliwość i zaczekać: prędzej czy później (raczej prędzej) i wy będziecie mogli przekonać się, kto w tym roku skradł wasze uszy.