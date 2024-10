Alfonso Cuaron nakręcił serial dla Apple TV+. Musicie go zobaczyć: jest niesamowity

Można narzekać na tempo - momentami „Sprostowanie” może wydawać się nieco zbyt powolne, nawet przeciągnięte. Styl narracji bazujący bardziej na emocjonalnym napięciu niż dynamicznej akcji wystawi cierpliwość części odbiorców na próbę, choć trudno nazwać to jednoznacznie wadą. Osobiście czułem się permanentnie zaangażowany, tym bardziej, że scenariusz należy raczej do tych złożonych, pełnych zawiłych relacji i wątków. W związku z tym należy go oglądać w skupieniu i z uwagą - Cuaron instruuje zresztą widzów w tej kwestii za pośrednictwem wypowiadanych przez bohaterów słów. Twórca stawia tu tezy dotyczące współudziału odbiorców w „grzechach społecznych”; zadaje pytania o to, co tak naprawdę wiemy, a czego nie wiemy na pewno i kierujemy się głównie przypuszczeniami - opartymi o niepewne przekazy dostarczane nam przez różne źródła na różny sposób. Sposób konstrukcji tej opowieści ma zresztą kluczowe znaczenie dla wniosków, jakie będzie ze sobą nieść. To przebiegła, zwodnicza fabuła - warto o tym pamiętać.



„Sprostowanie” zaprasza do dyskusji, a kwestionując m.in. pośpieszne ferowanie wyroków i opinii w społeczeństwie. Sam zresztą zarzuca wiele przynęt, żeruje na żądnej krwi naturze, punktuje dramat, jakim jest budowanie ocen na podstawie nagłówków, a przede wszystkim przypomina o olbrzymiej odpowiedzialności, która ciąży na każdym z nas. A robi to w przemyślany, niebanalny sposób.