Max: TOP 5 mocnych produkcji na weekend. Co warto obejrzeć?

Akcja produkcji "Ostatnia sesja Freuda" rozgrywa się w przededniu II wojny światowej, kiedy to Zygmunt Freud, ojciec psychoanalizy, zaprasza pisarza C.S. Lewisa do rozmowy na temat istnienia Boga. Tak oto dwa największe umysły XX wieku spotykają się, by skonfrontować swoje poglądy na temat ludzkiej egzystencji. Nieuchronnie prowadzi to również do rozwinięcia tematu o homoseksualnej córce Freuda czy też o romansie Lewisa z matką jego najlepszego przyjaciela.