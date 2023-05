Marvel dawno nie był tak kozacki. Gunn w swoim stylu żegna się ze "Strażnikami Galaktyki"

Dołącz do Disney+ i zacznij oglądać głośne filmy i seriale.



Nie spodziewajcie się łzawego pożegnania, ani hołdu złożonego ukochanym postaciom, jak to miało miejsce w "Czarnej Panterze: Wakandzie w moim sercu". James Gunn to chłopak z Tromy - wytwórni specjalizującej się w filmach, w których tańsze od humoru są tylko efekty specjalne. Nawet kiedy wielkie wytwórnie rzucają w niego milionami dolarów na superbohaterskie widowiska, nigdy się od swoich korzeni nie odcina. Choć trzeba przyznać, że w Marvelu trochę pazur stępił. Niemniej pierwsi "Strażnicy Galaktyki" byli dla MCU czymś odświeżającym. W trójce reżyser podkręca wszystko to, za co tak pokochaliśmy tę serię.



Akcja "Strażników Galaktyki 3" rozgrywa się gdzieś poza metanarracją MCU. W przeciwieństwie do "Ant-Mana i Osy: Kwantomanii" nie ma nas po prostu przybliżać do nowej części "Avengers". Tytułowi (anty)bohaterowie dryfują sobie na swoim Knowhere gdzieś w kosmosie, aż ich spokój zakłóca pewien złoty typ. Adam Warlock próbuje porwać Rocket Racoona, ale zamiast tego mocno go rani. Gadającego zwierza nie uleczy się jednak bez kodu rozbrajającego zabezpieczenia w jego wnętrznościach. Quill wraz z resztą ekipy rusza więc na jego poszukiwania.



