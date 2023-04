Muzeum Auschwitz krytykuje Maksa Czornyja. "Błędy i oczywiste kłamstwa"

Max Czornyj - rocznik 1989 - to pochodzący z Lublina prawnik i pisarz. Jest autorem thrillerów z cyklu o komisarzu Eryku Deryle oraz także serii o duecie Langer-Rembert. Przy okazji tworzy też powieści i opowiadania oparte na prawdziwych zbrodniach w serii „Na Faktach”. Pokazuje ona prawdziwych zbrodniarzy i morderców, często z perspektywy pierwszej osoby - czyli dokładnie tak, jak w książce „Kat Hitlera” (premiera 12 kwietnia) czy „Kat z Płaszowa”, który ukazał się ponad rok temu.



Dotychczas problem ze sposobami promocji (autor stylizował się na zbrodniarza wojennego) i samą prozą Czornyja najpełniej wypunktował Jakub Ćwiek, o czym wspominaliśmy kilka dni temu. Wydawnictwo FILIA Mroczna Strona odniosło się już do sprawy - 6 dni temu w sieci pojawiło się oświadczenie, w którym mogliśmy przeczytać: „wydane przez nasze Wydawnictwo książki tego autora ukazują wprost koszmar totalitaryzmu, opowiadają się zawsze przeciwko złu, a autor staje po stronie ofiar. Zachęcamy do zapoznania się z twórczością tego autora wydaną przez nasze Wydawnictwo. Ufamy, że po przeczytaniu książek każdy z Państwa będzie miał podobną jak my ocenę twórczości Pana Maksa Czornyja”. Tymczasem do twórczości Czornyja odniosło się również Muzeum Auschwitz.