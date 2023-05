To koniec walki o sukcesję! Kto przejął władzę w Waystar Royco? Podsumowujemy finał serialu HBO

Kendall stoi nad brzegiem oceanu, w okolicy kręci się Colin - dawny ochroniarz ojca. W pewnym sensie wyszło na to, co powtarzali niemal wszyscy wokół: główne trio usiłowało kopiować styl ojca, ale w końcu obróciło się to przeciw nim. Bo żadne z nich nie jest - i już nigdy nie będzie - jak on. Pytanie z nieco innej beczki brzmi: czy to źle? W moim odczuciu: raczej nie. Z pewnością jednak świadomość, że oto niemal cała przebyta droga zaowocowała przede wszystkim utratą tego, co najcenniejsze, musi być druzgocąca. Kendall stracił żonę, dzieci, ojca, firmę; postawił wszystko na jedną kartę i... poległ. Odszedł z pustymi rękoma. Metaforycznie pisząc.



"Sukcesja" eksploatowała tematy dumy, chciwości, pokoleniowych traum, wypaczonego sposobu postrzegania świata przez elity i rodzinnych dysfunkcji. Według tego serialu zdrowe połączenie wielkiej kariery z dbałością o relacje i więzy rodzinne jest niemal niemożliwe. Rację miał wujek Ewan, ba, nawet Connor okazał się mądrzejszy od pozostałych. Podzielone trio dobrnęło do mrocznego okresu: Roman czuje się słaby i złamany, Kendall stracił wszystko, Shiv utknęła w nieszczęśliwym związku. A wszystko w ślepym dążeniu po śladach ojca, który może i był lepszy w te gierki, ale był też gotów poświęcić wszystko i wszystkich w pogoni za władzą.



Sukcesja: ostatni odcinek serialu obejrzycie już w HBO Max.