Superman: obolały Człowiek ze Stali. Do sieci trafił pięciominutowy fragment filmu Jamesa Gunna

Na tym fragmencie możemy zobaczyć granego przez Davida Corensweta tytułowego bohatera, który wyraźnie cierpi i prosi psa Krypto, by zabrał go do domu, co ten robi (chwilę po tym, jak radośnie po nim i wkoło niego skacze). Obolały Człowiek ze Stali trafia do swojej kwatery, gdzie zostaje zaopiekowany przez domowe roboty. W dalszej części możemy zobaczyć pozostałych bohaterów, których będzie nam dane zobaczyć w filmie: Lois Lane (w tej roli Rachel Brosnahan), Lexa Luthora (Nicholas Hoult), Guya Gardnera (Nathan Fillion), czy Mister Terrific (Edi Gathegi).