"The Continental" zapowiada się świetnie! Pierwszy zwiastun serialu z uniwersum Johna Wicka już w sieci

Koncept rozwijania uniwersum Johna Wicka zrodził się już dawno - i choć długo musieliśmy czekać na pierwsze spin-offy, jeden z nich już wkrótce trafi na ekrany. Jego nadejście zapowiada opublikowany dziś teaser.



"The Continental" ponownie zabierze nas do świata zabójców, tym razem jednak cofniemy się do lat 70. Produkcja opowie nam o genezie tytułowej sieci hoteli. To właśnie one są bezpiecznym schronieniem dla wszystkich zawodowych zabójców. Historia opowiadana jest z perspektywy menadżera hotelu, młodego Winstona Scotta (Colin Woodell, w filmie grał go Ian McShane), który walczy z demonami własnej przeszłości i przejmuje władzę w budynku.