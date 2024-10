To opowieść o planie szmiry, nazywanej też filmem superbohaterskim. Jest to produkcja przypominająca trochę Aquamana, ale nie o takie porównania tu chodzi, bo Tecto (Billy Magnussen) jest częścią znacznie większej opowieści, uniwersum, marki – po prostu franczyzy.



Fabułę obserwujemy z perspektywy dwójki wyjątkowo trzeźwo myślących bohaterów. Szefa planu Daniela (Himesh Patel) i Dag (Lolly Adefope). Ich zadaniem jest utrzymanie w ryzach produkcji filmu, w którym wszystko idzie nie tak. Reżyser (Daniel Brühl) jest jedynym w swoim rodzaju artystą, ma swoją wizję i niechętnie z niej rezygnuje, no chyba, że musi komuś odmówić, bo asertywność nie jest jego mocną stroną. We wspomnianego Tecto wciela się Adam, którego do filmu wzięto tylko dlatego, że jest dobrze zbudowany, ma jednak problemy z pewnością siebie i z substancjami, które mają utrzymać jego ciało w dobrej formie. Z jego mikrych zdolności aktorskich naśmiewa się Peter (wspaniały Richard E. Grant), który jest aktorem teatralnym przez wielkie „A” i „T”, oczywiście jego własnym zdaniem.