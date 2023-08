Znalazłem na SkyShowtime thriller, który musicie obejrzeć. Prawdziwa historia człowieka, który miał już dość

Reżyseria Abi Damaris Corbin uwypukla teatralne cechy opowieści - tragedii obleczonej w szaty thrillera. W tym dreszczowcu nie chodzi jednak o nieustannie rosnące napięcie, a raczej o punkt przełomowy; poczucie przekraczania granic, wkroczenie na drogę, z której się nie wraca. Poczucie, że oto ten właśnie mężczyzna naprawdę nie chce - ale musi, a może i nawet powinien. Wszystko to zostaje zobrazowane pieczołowicie i bardzo skutecznie. Porusza.



To słodko-gorzka, emocjonująca w wydźwięku historia o sprawiedliwości, nasuwająca skądinąd skojarzenia z "Pieskim popołudniem" (Sidney Lumet, 1975). Jasne, nie zabrakło klisz i paru wtórnych rozwiązań, ale bledną one w obliczu tak zgrabnie ujęte krytyki biurokracji czy lekceważenia prawdziwych problemów i szkód nieustannie wyrządzanych obywatelom. Brian jest przecież ofiarą systemu, który jednocześnie go definiuje, ignoruje i... wymazuje. Fajnie, że "Breaking" przygląda się tej tragicznej postaci z niekłamanym współczuciem. Zasłużyła na to.