Gwiazdor hitu Netfliksa jednak nie wystąpi w filmie Marvela. Kogo miał zagrać?

"Thunderbolts" to 37 film MCU i 15 odsłona 5. fazy uniwersum. Opowiada o grupie antybohaterów, na którą składają się przede wszystkim postacie znane z takich tytułów jak "Ant-Man i Osa", "Czarna Wdowa", "Falcon i Zimowy Żołnierz" oraz "Captain America: Brave New World". Projekt zapowiadano już dawno temu i, jak wiadomo, zobaczymy w nim Florence Pugh, Davida Harboura, Sebastiana Stana i Wyatta Russella. W lutym tego roku pojawiła się informacja, że dołącza do nich Steven Yeun.



Steven Yeun znany jest z ról w "The Walking Dead", "Nie!" czy "Minari". Największą sławę przyniósł mu jednak serial Netfliksa "Awantura", którego był też producentem. Disney co prawda nigdy oficjalnie nie potwierdził doniesień o jego zaangażowaniu w "Thunderbolts", ale wiadomo było, że miał wcielić się w Sentry'ego - marvelowską odpowiedź na Supermana.



