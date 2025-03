Wielka wtopa cenionego reżysera. Jego najnowszy thriller od Netfliksa to katastrofa

Yeon zaczynał jako twórca animacji - przez długi czas był znany przede wszystkim właśnie z surowych, brutalnych filmów animowanych, które pochylały się nad mroczniejszymi aspektami człowieczej natury. Jego przejście do kina aktorskiego okazało się strzałem w dziesiątkę: „Zombie Express” („Train to Busan”) stał się jednym z największych kasowych hitów w historii Korei Południowej i został entuzjastycznie przyjęty przez widownię na całym świecie. Wówczas przed Yeonem otwarły się drzwi do światowego rynku. Wkrótce zaczęto o nim mówić, że wniósł zupełnie nową, pełną adrenaliny energię do kina zombie.



Od pewnego czasu twórca współpracuje z Netfliksem, dla którego nakręcił już kilka produkcji - nierównych, ale zazwyczaj co najmniej niezłych. „Jung E”, „Hellbound”, „Psychokineza”, „Parasyte: The Grey”. Można było jednak odnieść wrażenie, że każda kolejna wypadała słabiej od poprzedniej. Najnowsze „Trzy objawienia” to potwierdzenie tej reguły.



Obraz jest adaptacją popularnego webtoonu o tym samym tytule - Yeon stworzył go wraz ze scenarzystą Choi Kyu-seokiem. Utrzymana w konwencji mrocznego thrillera psychologicznego produkcja miała - jak zwykle - poeksplorować co nieco „złożonych aspektów ludzkiej natury”. Jak wyszło?