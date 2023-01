Jak James Cameron zrobi film, to klękajcie narody. "Titanic" bez wątpienia jest jednym z największych dzieł uznanego reżysera. 11 Oscarów (z 14 nominacji!) mówi samo za siebie. Dla takich produkcji powstało Hollywood. Tu jest wszystko - od romantycznych uniesień, poprzez humor i intrygę kryminalną, aż po widowiskowość, zostawiającą widza z rozdziawioną szczęką. W dodatku cała akcja rozgrywa się w rytm My Heart Will Go On Celine Dion. Czego chcieć więcej?



Film dostępny na Chili i iTunes.