Słynne drzwi z "Titanica" (na których Jack bez problemu by się zmieścił) zostały sprzedane na aukcji

Owiane złą sławą drzwi, które uratowały Rose DeWitt Bukater, skazując jednocześnie Jacka Dawsona na śmierć w odmętach oceanu, zostały sprzedane. Ozdobny przedmiot, który w rzeczywistości jest nie drzwiami, a częścią framugi drzwi, które prowadziły do poczekalni pierwszej klasy na luksusowym statku, został sprzedany za 718 750 dol. - podaje The Hollywood Reporter. Oznacza to, że szczęśliwy nabywca może sprawdzić, czy grany przez Leonarda DiCaprio bohater mógł przeżyć, choć już co nieco wiadomo na ten temat.