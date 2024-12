Ten film porwał widzów w streamingu bardziej niż jeden z największych hitów zeszłego roku

"Twisters" to requel (obecnie) telewizyjnego evergreenu z 1996 roku. Pojawił się w kinach niemal 30 lat po premierze oryginału. Zgodnie z zasadą takich kontynuacji, dostajemy tu to samo co w pierwowzorze, tylko w nowoczesnym opakowaniu i większym rozbuchaniem. A że "Twister" był komedią romantyczną, w której główną atrakcją okazywały się tornada, tak tutaj otrzymujemy jeszcze zabawniejszą komedię romantyczną i - przede wszystkim - więcej tornad.



Pomimo upływu wielu lat, miłość do formuły "Twistera" nie zardzewiała. Widzowie tłumnie ruszyli na "Twisters" do kin. Film przypadł do gustu szczególnie Amerykanom - w samych Stanach Zjednoczonych zarobił 267,7 mln dol. Z reszty świata do box offisu wpadło znacznie mniej, bo 103 mln. Twórcy wciąż wyszli na swoje, bo przecież budżet wynosił 155 mln.