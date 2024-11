„Ucieczka z Chinatown” bada motyw zmagań tożsamościowych niedoreprezentowanej grupy w Ameryce z perspektywy mężczyzny w kryzysie egzystencjalnym, któremu marzy się „coś więcej”. Wu jest tu trochę jak protagonista „Free Guy” z Ryanem Reynoldsem, czyli opowieści skupionej na NPC w grze wideo. Materiał źródłowy był sformułowany jak scenariusz filmu fabularnego, który korzystał z klisz, by wyśmiać azjatyckie wątki; serial osadza Willisa w innym serialu, ale efekt jest ten sam: Yu używa stereotypów, aby wskazać oczywiste wady w sposobie budowania tego typu opowieści. Ekranizacja umożliwia zastosowanie nieco ciekawszych i - siłą rzeczy - bliższych telewizji metakomentarzy, choć zdarza jej się powtarzać.



Zaangażowanie do tej roli Jimmy’ego O. Yanga jest bardzo symboliczne. Aktor jest przecież żywą ilustracją swojej postaci. Ostatecznie otrzymuje jednak to, na co zasłużył: pierwszy plan, na którym może się wykazać (i robi to!) po latach drugoplanowych ról. To czarujący, pełen pasji i triumfalny portret samorealizacji.



Dzieło Wu to satyra stylowa, ostra, żywa i kąśliwa, skutecznie punktująca pozbawione znaczenia czy stereotypowe role amerykańskich Azjatów w amerykańskiej telewizji, którymi twórcy przez długie lata karmili widzów. Przy tym wszystkim pozostaje błyskotliwą, zabawą komedią neo-noir, odważnie eksperymentalną i pełną wielogatunkowej mocy. Jakościowa rozrywka, celna szpila, intrygująca opowieść - to zdecydowanie jeden z najciekawszych tytułów roku.