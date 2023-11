Tom Hardy żegna się z Venomem? Pisze o ostatnim tańcu

Czy to pożegnanie Toma Hardy'ego z rolą Venoma? Niekoniecznie. Nie wiadomo bowiem, o co do końca aktorowi chodzi. Być może odnosi się po prostu do samej realizacji trzeciej części serii. Nie posiadamy informacji, na jakim etapie znajduje się produkcja, a przecież możliwe, że ekipie zostało tylko parę dni lub tygodni do końca zdjęć. One ruszyły tak naprawdę jeszcze w czerwcu, tylko trzeba było je przerwać ze względu na strajk aktorów.