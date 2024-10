Jesień na dobre rozgościła się za oknem, na co wskazują przede wszystkim chłodniejsze poranki i wieczory. W mediach społecznościowych króluje natomiast "jesieniarski mood" - influencerzy skupiają się na pokazywaniu tych przyjemnych stron jesieni, czyli picie wyczekiwanej pumpkin spice latte, dekorowanie swoich mieszkań w dynie czy też pełne emocji przygotowywanie się do Halloween. Nie da się jednak ukryć, że jesień ma też swoje gorsze strony - dla niektórych to czas stagnacji, niechęć do wychodzenia spod wygrzanej kołdry i robienie absolutnego minimum po to, by przetrwać do Nowego Roku. Nowy trend nawołuje do tego, by zacząć realizować noworoczne postanowienia już dzisiaj, by po jesienno-zimowym okresie być najlepszą wersją siebie.