Kultowa polska kreskówka znika z ekranów. Twórcy mówią, że to koniec

Dziś wyemitowaliśmy OSTATNIE odcinek "Włatcy Móch: One". To niestety koniec tej niezwykłej, szalonej i pełnej emocji przygody, którą mogliśmy przeżyć razem z Wami. Słowa nie wyrażą, jak bardzo jesteśmy Wam wdzięczni - za Wasze wsparcie, za to, że przez te 2 miesiące byliście z nami, śmialiście się i wzruszaliście razem z naszą zwariowaną czwórką! Niestety, ten moment musiał kiedyś nadejść... musimy powiedzieć Wam "BAJ BAJ". Ciężko nam to przyznać, ale to już koniec tej historii. Chcielibyśmy wierzyć, że to nie rozstanie na zawsze