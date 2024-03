Ten film reklamowano jako nowy "Dzień świra". Na VOD sprawdzisz, czy rzeczywiście taki dobry

Największym dramatem "Dnia świra" jest uznanie go za komedię. Prawda to. Kultowy film Marka Koterskiego z humorem, aczkolwiek bezlitośnie punktuje polską rzeczywistość, pokazując ją z perspektywy inteligenta w średnim wieku. Reżyser i scenarzysta Adrian Apanel w "Horror Story" przyjmuje natomiast optykę świeżo upieczonego absolwenta bankowości, który podobnie jak Adaś Miauczyński na swej drodze spotyka same osobliwości i mierzy się z absurdami otaczającego go świata. Groza miesza się z żartem, żart staje się koszmarem.



Rozgoryczenie Tomka przychodzi z czasem. Poznajemy go bowiem jako pełnego nadziei chłopaka, zdeterminowanego na karierę w wielkim mieście. Zderzenie z korporacyjną rzeczywistością łamie go jednak coraz bardziej. "Horror Story" to historia młodego człowieka, próbującego stawiać pierwsze kroki na rynku pracy. Setki wysłanych CV przekłada się na garstkę pozytywnych reakcji od potencjalnych pracodawców. Szkolenie jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, okazuje się nieprzydatne, kiedy prowadząca wybiera głównego bohatera, żeby na nim zaprezentować właściwy makijaż. Zresztą bez względu na wygląd nie ma szans w starciu z rekruterami, zadającymi pytania o pingwina w sombrero.



