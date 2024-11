Na takie "Yellowstone" czekałem. Teraz wierzę, że to może być najlepszy finał w historii telewizji

Pierwsze odcinki 2. części 5. sezonu "Yellowstone" wydawały się nastawione na wkurzanie fanów. Zaczęło się od kontrowersyjnej śmierci Johna Duttona, a potem fabuła toczyła się dwutorowo. Łatwo było się w tym pogubić, bo twórcy nie oznaczali przeskoków czasowych. Widzowie narzekali więc, że są zdezorientowani i zastanawiali się, o co chodzi z tymi wężami. Przecież najnowsza (prawdopodobnie) ostatnia odsłona serialu ma być krótka, a Taylor Sheridan "marnuje czas na pierdoły". Oczywiście, miał on swój artystyczny zamysł, ale do tej pory ukrywał go zbyt głęboko. To się właśnie zmieniło.



W najnowszym odcinku "Yellowstone" jasne staje się, że dzięki tym konfundującym przeskokom czasowym, mieliśmy zobaczyć kontrast między życiem bohaterów przed i po śmierci Johna Duttona. Retrospekcje wreszcie dochodzą do teraźniejszości. Kayce wprowadza się z rodziną do swojego domu, jedzą obiad i gdy sobie smacznie śpią, Beth wraca akurat z Texasu na ranczo w Montanie. W tym czasie dochodzi do zabójstwa ich ojca. Poczucie bezpieczeństwa, beztroska, wynikające z obecności czuwającej nad wszystkim głowy rodziny, zmieniają się w roztrzęsienie i smutek po niepowetowanej stracie.