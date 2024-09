Wiem, jak to brzmi, ale - niech mnie! - ten serial potrafi sprawić frajdę. Jasne, bardzo często jest wręcz niedorzeczny, pełny absolutnie bezsensownych scen, a twórcy starają się, uwaga, szokować (flaki, kazirodztwo, mnóstwo seksu, no niesłychane!) - robią to jednak w przesadzony, pocieszny sposób, który może zrobić wrażenie co najwyżej na młodszych nastolatkach (być może Snyder wychodzi z założenia, że niedobitki jego fanów to właśnie chłopcy u progu dojrzewania?). Ale może właśnie dzięki tej niezręczności, niedzisiejszej formie i kompletnym braku zainteresowania nieco bardziej złożoną, staranną i przemyślaną narracją, bawiłem się całkiem nieźle. „Zmierzch bogów” jest bowiem prawdziwym unikatem, odwrotnością perełki w zalewie świetnie napisanych, dojrzałych i atrakcyjnych wizualnie produkcji animowanych, którymi może poszczycić się Netflix. Chwilami to wszystko wygląda trochę tak, jakby w trakcie procesu twórczego ekipa stwierdziła, że musi wybierać między brutalnością a ciekawą, głębszą opowieścią - i wybrała to pierwsze. Tymczasem - zaskoczę was! - wcale nie musi tak być. Da się połączyć jedno z drugim. Serio. Udowadnia to choćby milczący (sic!) „Primal”.



Kiedy indziej zaś twórcy potrafią zaimponować czymś nieoczywistym. Cenię to, że nie grają pod publikę i realizują kolejne, nawet najbardziej odklejone pomysły, które paradoksalnie poprawiają odbiór - dodają oryginalności, zaskakują, czasem nawet przekażą coś ciekawego. Na wielką i szczerą pochwałę zasługują też aktorzy głosowi, nadając tym - przyznaję - ujmująco dziwacznym postaciom siłę osobowości. Poetyckie, rytmiczne i śpiewne dialogi są czymś niespodziewanym - brzmią świetnie i same z siebie tworzą ciekawy klimat. Im bardziej nieludzka postać, tym więcej nieziemskiej melodii wyczuwamy w jej wypowiedzi. Podoba mi się też zabawa chronologią i kulturą (mamy tu na przykład ciekawy motyw z... Chrystusem), a niektóre dramaty bohaterów mają w sobie coś pierwotnego i współczesnego zarazem.



Co jakiś czas docierałem do sceny, która wydała mi się niebywale ekscentryczna - a wówczas potrafiła zaabsorbować i, przynajmniej tak było w moim przypadku, tak zafascynować swoją innością, że nie mogłem oderwać wzroku od ekranu. Strasznie dziwny jest to serial, na zmianę fatalny i interesujący, czasem wręcz abstrakcyjny - a wówczas bardziej wciąga niż zniechęca. Szczerze powiedziawszy, od projektów i zwyczajnie poprawnych, ale mdłych i wtórnych, wolę zafundować sobie odrobinę obłędu w tym stylu - i choć nie mogę go nazwać dobrym, serial Snydera jest zdecydowanie ciekawym, odświeżającym doświadczeniem.