Max: co obejrzeć w weekend? TOP 5 najważniejszych nowości

"Batman" Matta Reevesa niedługo po swojej kinowej premierze wpadł na HBO Max. Gdy jednak platforma jakiś czas temu zrebrandingowała się na Max już go nie było. Dlaczego? Nie ma co teraz tego doczekać. Ważne, że najnowsza odsłona przygód Człowieka Nietoperza wróciła do serwisu na chwilę przed premierę jej serialowego spin-offu. Tak, żebyśmy mogli sobie ją przypomnieć przed wsiąknięciem w świat "Pingwina", którego pierwszy odcinek zawitał w tym tygodniu do usługi. Zapowiada się mocarna produkcja.