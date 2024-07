Ile sezonów "1670" planuje Netflix? Wieść gminna niesie, że całkiem sporo

"1670" to mockument w stylu "The Office" rozgrywający się w niewielkiej wsi w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Śledzimy w nim losy Jana Pawła, który ma ambicje stać się najsłynniejszym Janem Pawłem wszech czasów. Szlachic i właściciel (mniejszej) połowy Adamczychy. Wszystko, co posiada, odziedziczył sam, albo sobie na to zapracował potem swoich chłopów. Jest na dobrej drodze do sukcesu, ale ciągle musi mierzyć się z typowymi problemami wysoko urodzonych. Choć akcja serialu Netfliksa rozgrywa się w tytułowym roku, pod płaszczem historycznym twórcy przemycają bardzo współczesne tematy. Ich podejście i poczucie humoru ujęło polskich widzów.



"1670" jest fenomenem. W końcu serial miał znikomą oglądalność na świecie, ale w naszym kraju okazał się prawdziwym hitem. Netflix nie jest chętny do przedłużania jedynie lokalnych przebojów, ale w tym wypadku postanowił zrobić wyjątek. Widzowie głośno i wyraźnie się tego domagali. Zdjęcia do 2. sezonu serialu właśnie trwają, a twórcy zawitali już m.in. do Kolbuszowej. Portal powiązany z regionem podał właśnie informację o rzekomych dalszych planach platformy wobec produkcji.