W zwiastunie "28 lat później" widzowie zauważyli znajomo wyglądające zombie. Niby poznajesz, a i tak się dziwisz

Cały zwiastun to jedynie przedsmak tego, co już w przyszłym roku wydarzy się w kinach na całym świecie. Co ciekawe, fani zachwycali się nie tylko samą zapowiedzią - okazuje się, że niektórzy widzowie zwrócili uwagę na jeden szczegół. Chodzi o przerażającego truposza, który na ekranie pojawia się na kilka sekund, kiedy zombie powoli wstaje za bohaterką graną przez Jodie Comer. Fani zaczęli spekulować, że jest to nie kto inny, jak Cillian Murphy.