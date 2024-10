Liam Payne miał obsesyjnie kontaktować się z byłą narzeczoną. Oskarżyła go kilka dni przed śmiercią

W zeszłym tygodniu Henry opowiedziała na TikToku, że Payne obsesyjne próbował się z nią skontaktować: "Od czasu naszego rozstania pisze do mnie mnóstwo wiadomości, nie tylko ze swojego telefonu - robi to zawsze z różnych numerów" - powiedziała. "Zakłada kolejne konta iCloud, aby do mnie pisać - to zawsze inne, cholernie nowe konto iCloud. Za każdym razem, gdy widzę, że jakieś powiadomienie wyskakuje na moim telefonie, myślę sobie: znowu zaczynamy, k***a". Henry oskarżyła również Payne'a o negatywne nastawianie swoich fanów w stosunku do jej osoby. Na ten moment influencerka nie skomentowała tragicznej śmierci byłego narzeczonego.