Kończy się brytyjska inwazja na Amazona. Teraz Polacy przekopią Prime Video

Na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na Amazon Prime Video w tym tygodniu króluje "Sand Job", czyli nowe "The Grand Tour". Poprzednim razem Jeremy, Richard i James ruszyli na wycieczkę po Europie Środkowej i zawitali nawet do Polski. "Euro Crash" bardzo długo gościło w topce najchętniej oglądanych produkcji serwisu. Czy tym razem będzie podobnie? Być może, ale na pewno nie na tak wysokiej pozycji. Zaraz bowiem program wykopie z niej polski dokument.



Nie, żeby "Sand Job" czegoś brakowało. Ulubione trio użytkowników Amazona wciąż droczy się ze sobą z werwą nastolatków. Podróżując po afrykańskiej Mauretanii, znajdują wiele powodów, aby wycinać sobie nawzajem kolejne numery. Jadą śladami rajdu Paryż-Dakar, ale nie mają do dyspozycji odpicowanych rajdówek. Zamiast tego poruszają się tanimi, przerobionymi wyścigówkami.



