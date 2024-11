Melanie Laurent: Dlatego że Bruno Sulak jest inspirujący (śmiech). To inspirujące widzieć rabusia, który nie jest błyskotliwym i perfekcyjnym facetem - on był częścią "tych złych". Ale był też poetą i anarchistą, który szukał wolności i czegoś więcej niż tylko pieniędzy. Myślę, że jego czyny były bardzo polityczne, nawet mimo tego, że twierdził inaczej. Kiedy przeczytałam wszystkie jego wiersze, stale o nim myślałam, a tak naprawdę nikt we Francji o nim nie pamięta. I to było dla mnie intrygujące - dlaczego pamiętamy tych bardzo złych, a nie kogoś, ktoś reprezentuje coś zupełnie innego? Nie chciałam, żeby został wymazany z historii.