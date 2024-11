Prime Video: co obejrzeć w weekend? TOP 5 nowości, w tym spin-off (prawie) najdroższego serialu wszech czasów

Tak, Amazon nie szczędzi pieniędzy na swoje produkcje. "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" pozostaje najdroższym serialem wszech czasów. "Cytadela" kosztowała sporo mniej, bo 300 mln dol. Ale jej uniwersum ciągle się rozwija. Co jednak najważniejsze, jej najnowszy spin-off, to najlepszy z dotychczasowych produkcji należących do franczyzy. Jeśli więc zastanawiacie się, co obejrzeć w weekend na Prime Video, to zacznijcie właśnie od tej nowości.