Amazon Prime Video: co obejrzeć w weekend? 5 genialnych nowości

Gotowi na powrót Mrocznego Rycerza…? Chciałem oczywiście powiedzieć, że Batmana i to w najlepszym, bo animowanym wydaniu. Wracamy do początków, bo trudno nie odnaleźć przynajmniej stylistycznych podobieństw do Batman: The Animated Series, ale też do początków samego bohatera. Fabuła bowiem zabiera nas do Gotham City stylizowanego na lata 40. ubiegłego wieku, gdzie nasz bohater będzie musiał zmierzyć się ze światem przestępczym i znanymi i lubianymi łotrami. To wyjątkowo dojrzała animacja.