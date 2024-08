Amazon, uważaj! W twojej topce szpiedzy czają się na cesarza

"Those About to Die" zaraz po swojej premierze podbiło Amazon Prime Video. Nawet "The Boys" pokłonili się serialowi i grzecznie ustąpili mu pierwszego miejsca na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie. Użytkownicy wznieśli swoje kciuki w górę i od tamtej pory nie chcą ich opuścić. Rozpływają się w prezentowanych na ekranie seksie i przemocy, zachwycają wyścigami rydwanów i walkami gladiatorów, dając się pochłonąć... no dobra, nie przesadzajmy. Akurat fabuła pozostawia wiele do życzenia. Niemniej produkcja z Anthonym Hopkinsem, nawet jeśli ma sporo mankamentów, rządzi i dzieli w serwisie.



Cesarze muszą mieć się jednak na baczności. W swoim bliskim otoczeniu mają bowiem niebezpiecznych drani pod wodzą Guya Ritchiego. W swoim najnowszym filmie twórca "Przekrętu" ponownie porzuca swój ulubiony gatunek na rzecz (również przez niego lubianego) thrillera szpiegowskiego. Tym razem w płaszczu kina wojennego. Wychodzi mu przez to pełna czarnego humoru i całkiem widowiskowej akcji pulpa w stylu "Bękartów wojny" Quentina Tarantino.