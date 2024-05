Tak, w końcu nastał ten czas. Ci, którzy mieli zobaczyć serial „Fallout”, mają to już za sobą. Czy to oznacza, że produkcja w końcu opuściła ranking najchętniej oglądanych tytułów w Polsce? Ależ oczywiście, że nie. Pewnie długo się to jeszcze nie wydarzy. Czasami ustępuje ona jednak miejsce innym propozycjom, ale te szybko z podium spadają, w przeciwieństwie do „Fallouta”. Równie dużym zainteresowaniem cieszy się również serial „Maxton Hall. Dwa światy”, który obecny jest w zestawieniu już całkiem długo. Jednakże w ostatnich dniach serca widzów skradł polski film. „Nieobliczalna” z Julią Wieniawą znajduje się obecnie na szczycie rankingu. Oczywiście taka sytuacja nie oznacza, że na platformie Amazon Prime Video nie pojawiły się żadne interesujące nowości. Wręcz przeciwnie – tych jest całkiem sporo i każda z nich ma w sobie coś wyjątkowego. Zebraliśmy dla was 5 najbardziej intrygujących tytułów. Gwarantujemy, że każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.