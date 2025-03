Na Prime Video wjechał nowy kanał. To coś dla fanów polskiego kina

To całkiem logiczne posunięcie ze strony Prime Video. Każdy, kto śledzi, co się na platformie w naszym kraju ogląda, na pewno zauważył, że polskie produkcje cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony użytkowników. Teraz jesteśmy nawet tego świadkami, bo przecież na liście najpopularniejszych tytułów w serwisie rodzima komedia "Dalej jazda" od czasu swojej streamingowej premiery jest wyżej od oscarowego "Oppenheimera".



Przykładów polskich produkcji, na punkcie których oszaleli użytkownicy Prime Video, można oczywiście mnożyć. Nie ma jednak sensu rozpisywać się o popularności tytułów oryginalnych ("LOL: Kto się śmieje ostatni") czy na licencji ("Diabeł"). Zasada jest jasna: jak do serwisu wpada coś, co zostało zrealizowane w naszym kraju, subskrybenci się na to rzucają. Tutaj nie ma wyjątków. Tym samym platforma wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom.