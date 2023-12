Nie ma mocnych na "Reachera". Ale polski thriller i tak rzuca mu wyzwanie na Amazonie

Popularność 2. sezonu "Reachera" nie jest dziełem przypadku. Weźmy pod uwagę, że mamy przecież do czynienia z kontynuacją jednego z hitów Amazon Prime Video zeszłego roku. Na chwilę przed jej premierą użytkownicy platformy powtarzali sobie lub dopiero zapoznawali się z wcześniejszymi odcinkami, dając im drugie życie - wywindowali je na wysokie miejsce na liście najchętniej oglądanych tytułów w serwisie. Kiedy więc sequel wreszcie zadebiutował, z miejsca stał się hitem.



Wiadomo jak to jest z listami popularności. Nie zawsze trafiają na nie dobre produkcje. Tym razem jednak hitowy status jest jak najbardziej zasłużony. W 2. sezonie "Reachera" główny bohater powraca bowiem jeszcze większy (nie wiem, jak to możliwe) i bardziej wściekły. Dużo się w serialu dzieje, bo zgodnie z logiką sequeli jest tu szybciej, bardziej i śmieszniej. Tym razem przecież sprawa jest osobista. Dzięki temu twórcy dostają pretekst, aby docisnąć pedał gazu do dechy. I chętnie z niego korzystają.



