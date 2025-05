Andor mnie wkurzył i teraz tylko Disney może to naprawić. Podsumowanie 2. sezonu serialu

Disney co prawda od lat przymierza się do kolejnych gwiezdnowojennych filmów kinowych, a kilka sezonów seriali jest obecnie w produkcji, ale nie ma wśród nich nic, co mogłoby potencjalnie dorównać „Andorowi”. To była pierwsza produkcja skierowana wyłącznie w stronę tych dorosłych fanów, czego nie można powiedzieć o np. „Ahsoce”, której bliżej jest do animacji „Rebels”.