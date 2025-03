Najlepszy serial ostatnich lat obejrzysz za darmo. Na Youtube. Jest haczyk

Disney+ udostępnił aż 3 pierwsze odcinki premierowego sezonu. Można obejrzeć je bez dodatkowych opłat. Niestety jest też zła wiadomość – promocyjne odcinki są po angielsku. Niestety serwis nie zadbał o to, aby udostępnić napisy w językach innych niż oryginalny. Szkoda, ale język serialu jest całkiem prosty, więc jeśli czujecie się na siłach, to oglądajcie koniecznie.



Warto tu wspomnieć, że to nie pierwszy raz, kiedy Disney+ udostępnia odcinki swoich seriali za darmo. Zaledwie kilka tygodni temu na Youtube trafił pilot „Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa”. Nawiasem mówiąc, to kapitalna produkcja superbohaterska - więcej na jej temat piszemy tutaj.



To z całą pewnością część większej kampanii promocyjnej Disneya. Gdy już obejrzycie darmowego "Andora" i będziecie chcieli zobaczyć coś więcej, możecie skorzystać z promocji na abonament. Platforma bowiem przygotowała zniżkę, która obowiązuje przez aż 4 cykle rozliczeniowe. Użytkownik może więc obniżyć cenę abonamentu o 22 złote za miesiąc.