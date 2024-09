"Arcane": kiedy premiera 2. sezonu? Znamy konkretną datę

Teraz wiadomo już, że po trzech latach oczekiwania coraz bardziej zbliżamy się do finału serialu "Arcane". Produkcja inspirowana grą multiplayer "League of Legends" autorstwa Christiana Linke i Alexa Yee oraz Riot Games skupia się na siostrach Vi i Jinx, a także ich relacji, która z biegiem czasu staje się coraz bardziej skomplikowana. Przyczynił się do tego konflikt, w który obie zostały wciągnięte. Główną osią fabuły jest bowiem spór między dwoma miastami: Piltover, czyli dobrze prosperującym "Miastem Postępu" oraz Zaun, biedniejszym obszarem, który walczy z problemami środowiskowymi oraz społecznymi.